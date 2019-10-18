‘Revienta’ Fiscalía casas de empeño

SABINAS, COAH.- Elementos de la Fiscalía General del Estado con destacamento en esta ciudad decomisaron gran cantidad de objetos electrodomésticos en la casa de empeño “Firsth Cash” aparentemente con reporte de robo.

Aparentemente el negocio adquiere aparatos sin facturas.

Estos hechos se llevaron a cabo alrededor de las 13:50 horas de ayer, en donde policías llenaron las patrullas con bocinas, televisiones de plasma, y demás artículos de alto valor los cuales no contaban con factura de compra.

Tras las quejas presentadas y denuncias de robo es que se realizó este cateo en donde la casa de empeño probablemente este aceptando estos artículos sin verificar si son robados o saber exactamente su procedencia.

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Por lo anterior, es que las autoridades aplicaron estas medidas ya que las empresas de este rango al no pedir factura o verificar la procedencia de algún artículo provoca que se disparen los robos a casa habitación.

Cabe señalar este hecho sorprendió a los propios dependientes y guardias del lugar quienes asombrados no tuvieron otra opción más que permitir a la Fiscalía realizaran el decomiso.

Esta es la casa de empeño donde decomisaron artículos presuntamente robados.