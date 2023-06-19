Revientan fiesta de menores

SABINAS, COAH. - Elementos de la Policía Civil de Coahuila reventaron una fiesta donde menores de edad ingerían bebidas embriagantes y al parecer estupefacientes, el evento fue organizada por una pareja, quienes fueron detenidos.

Los oficiales llegaron a La Quinta Talamantes que se ubica en la colonia Lázaro Cárdenas, gracias a una llamada anónima que denunciaron la presencia de menores de edad ingiriendo grandes cantidades de alcohol en el evento denominado "TalaFest".

La fiesta fue organizada por el matrimonio Ingrid y Sergio de 28 y 32 años de edad los mismos que son investigados por los elementos de la Policía Civil del Estado.

El evento tenía un costo de 100 y 150 pesos con derecho a todo el alcohol que quisieran consumir sin importar que fueran menores de edad, en el interior de la quinta se encontraban una gran cantidad de menores de edad presuntamente drogados y alcoholizados.

Se mencionó extraoficialmente que la finca " Talamantes " es propiedad de la empresa Trinity Raíl, el detenido labora en la citada compañía y organizó el evento aceptado a menores de edad que son los que acuden regularmente a este tipo de eventos sociales.

Después de haber realizado la " redada" los uniformados clausuraron la quinta " Talamantes" y detuvieron a los organizadores del evento quienes fueron consignados a la Fiscalía General del Estado Región Carbonífera quienes abrieron una carpeta de investigación en torno a los detenidos.