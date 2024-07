Reviven viudas sus emociones

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Una de las viudas más fuertes y con gran entereza en torno al caso Pasta de Conchos, rompió en llanto al recordar a su esposo Gil Rico Montelongo.

Elizabeth Castillo Rábago, dijo que tiene el presentimiento, su esposo se encuentra en la Lumbrera Dos por eso es que permanecerá en el complejo de carbón, hasta saber que su esposo le fue arrebatado a la mina.

"Quisiera que nunca se hubiese presentado esa tragedia pues cambió mi vida totalmente, y del día de los hechos mil veces hubiera preferido que me lo rescataran como fuera pero que lo sacaran de aquí, que me entregaran a mi marido", externó.

Agregó a su vez: no se vale que los dejaran morir y eso me pone triste menciona sollozando, -nos duele mucho todo esto, somos seres humanos y así podamos tener una vida con alguien más, ellos no se merecían que los dejaran morir- dijo.

"Así como lo están haciendo ahora, yo preferiría mil veces que lo hubieran rescatado, que me lo hubieran sacado de la mina", externó la ciudadana.

Elizabeth Castillo dijo que en una ocasión le expresaron: oye y que tal si esta ya con otra mujer a lo que yo contesté -a mi me vale pero que salga que esté vivo, yo sería capaz hasta de perdonarlo, de recibirlo con los brazos abiertos porque es muy duro ser padre y madre para nuestros hijos, brindarles un consejo más que nada porque a ellos les hizo mucha falta la figura de él.

"Se podrá conseguir uno, una pareja pero ellos un padre no se lo consiguen a la vuelta de la esquina, manifestó la viuda de Pasta de Conchos.

Lo que cambiaría de ese fatídico 19 de febrero es que él su esposo, no hubiera venido a trabajar, lo cambiaría todo pues para mí era mejor que estuviera con nosotros aún y cuando no estuviéramos bien económicamente.

"Hoy platicando con mi esposo en mi pensamiento le pido que oriente a mis hijos, que los guíe por un buen camino" yo sé que Dios lo alcanzó a perdonar y por eso le encargo a Dios que me permita recuperarlo para sepultarlo.