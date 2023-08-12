Roba estéreo de vagoneta

SABINAS, COAH. En plena luz del día un sujeto rompió el cristal de una camioneta con una piedra para robar un estéreo y demás artículos que se encontraban en el interior.

Los vecinos de la Colonia Arboleda lugar donde ocurrieron los hechos presenciaron el robo y dieron aviso a la propietaria Jennifer Mabel sin embargo el sujeto se dio a la fuga tranquilamente con el objeto sustraído en la mano.

Gracias a las cámaras de vigilancia se logró captar la imagen del sujeto que sin temor a represalias cometió el robo en plena luz del día ocasionando daños al interior de la unidad así como el cristal.

Al percatarse de los hechos ocurridos la propietaria de la unidad MiniVan Dodge Voyaguer en color gris señaló a las autoridades que una joven lo descubrió y le preguntó si era de su propiedad el vehículo, solo tomó un casco de motociclista y una mochila para luego emprender la marcha.

La afectada habrá de presentar denuncia en la Agencia Investigadora del Ministerio Publico por los delitos de robo y daños en propiedad ajena en contra de quien o quienes resulten responsables.