Juan Antonio Cerda Pérez denuncia robo de su Dodge Neón modelo 2002

SABINAS, COAH.- Un residente de la colonia Infonavit denunció el robo de su vehículo Dodge Neón modelo 2002. El señor Juan Antonio de la Cerda Pérez comentó que había dejado el vehículo estacionado a un costado del libramiento Cuauhtémoc a la altura de la Colonia Banorte en la Villa de Agujita, debido a una falla mecánica.

Al regresar al lugar al día siguiente, el señor De la Cerda Pérez se percató de que su vehículo había desaparecido, encontrando solamente indicios como vidrios de alguna de las puertas y una pieza del cofre. El hombre de 71 años lamentó la situación, ya que en la guantera del vehículo había dejado olvidados documentos personales importantes, incluidas las tarjetas para cobrar la pensión del bienestar.

El señor De la Cerda Pérez acudió a la policía municipal para saber si su vehículo había sido llevado a un corralón, pero le aseguraron que no fue recogido por autoridad alguna. "Me dijeron que no fue recogido por la policía, por lo cual constaté que se trata de un robo", dijo.

El robo del vehículo ha causado gran preocupación en el señor De la Cerda Pérez, quien espera que las autoridades tomen medidas para recuperar su propiedad y dar con los responsables del delito. El afectado llamó a las autoridades locales para que investiguen el caso y que se tomen medidas para dar con los responsables del robo del vehículo. El señor De la Cerda Pérez espera que su caso sea resuelto y que pueda recuperar su vehículo y sus documentos personales.