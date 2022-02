Ruegan religiosos por bajar contagios

SABINAS, COAH. - Religiosos incluyen en sus oraciones, el llamado a la población para que respeten los protocolos de salud y continúen a la baja los casos de personas contagiadas por covid19.

Juan Gerardo Hernández Briones, párroco de la iglesia de "Guadalupe", recordó que el año 2022, se inició de una manera muy difícil en cuanto a la salud, ya que los casos de ciudadanos enfermos se dispararon, esto debido a que muchos se confiaron y bajaron la guardia.

Dijo que, es importante estar recordando en cada misa o en cada celebración, la importancia que tienen los cuidados de toda la gente ante este terrible virus, por ello se invita a la grey católica, orar y acatar las órdenes sanitarias.

"Así como rezamos el santo Rosario y decimos, Sagrado Corazón de Jesús, en voz confío, así estamos con las indicaciones a mantener la sana distancia, utilizar cubrebocas, no salir si no es necesario, aplicarse gel antibacterial, etc., ya como una jaculatoria" expresó el sacerdote.

Por último, Hernández Briones, recalcó que, la iglesia católica es respetuosa de las indicaciones que se han hecho por parte del sector salud, por lo que se mantienen al tanto de cualquier señalamiento, cambio o indicación en cuanto a los protocolos que se deben seguir dentro o fuera de los templos.