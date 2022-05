Sabinas: Vinculan a feminicida de Priscila

SABINAS, COAH. - Se vinculó a proceso al presunto feminicida de la joven madre de familia Mónica Priscila Juárez Morales, mujer que fue brutalmente asesinada en el mes de diciembre del 2021, actualmente el asesino se encuentra en prisión preventiva.

Ulises Ramírez Guillén, delegado de la FGE en la Carbonería, dio a conocer que fue el pasado 28 de abril cuando se cumplimentó la orden de aprensión en contra de Jesús Arnulfo N. por el delito de feminicidio, por lo que, tras celebrarse la audiencia ante el juez, el sujeto fue vinculado a proceso.

Dijo que, de esta manera se da el primer paso a este importante y relevante trabajo, tras esto, se seguirá recabando pruebas con la finalidad de presentar en el término oportuno la acusación y corroborar la imputación.

Así mismo, confirmó que, Jesús Arnulfo no ha realizado ninguna declaración hasta el momento, acogiéndose a su derecho de no hacerlo y no manifestar nada respecto a su acusación.

Cabe recordar que, este atroz delito fue cometido el pasado 29 de diciembre del 2021 en un domicilio de Nueva Rosita, donde el parentesco que tenía la víctima con el victimario, se presume pudiera haber sido de amistad posiblemente también sentimental.

Finalmente, la autoridad de la Fiscalía en a Carbonífera, enfatizó que la investigación continuara sostenida por aspectos científicos, periciales, declaraciones y entrevistas, a fin de obtener una sentencia condenatoria.