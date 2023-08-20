Sacerdote dona riñón y salva vida de mujer

SABINAS, COAH.- En una gran muestra de amor al prójimo y con apego a su investidura eclesiástica, el párroco Juan Gerardo Hernández Briones de la iglesia de Guadalupe de esta ciudad, fue intervenido quirúrgicamente en el



estado de Chihuahua para donar uno de sus riñones a su amiga la ingeniero, Cecilia Morales.

El sacerdote recibió la bendición del Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño, acompañado de su familia y amistades “Nos encomendamos a sus oraciones”, narró el padre a través de su perfil personal en Facebook añadiendo “Los Órganos no van al Cielo”, convirtiéndose así en donante.

La paciente Cecilia Morales por su parte y desde el hospital Christus Muguerza mencionó a través de redes sociales que cerca de las 8:00 horas del sábado 19 de agosto iniciaría la intervención quirúrgica primero con el Padre Juan Gerardo Hernández Briones y después con ella a fin de realizarle el trasplante del órgano.

“Lo quiero, lo admiro, le agradezco hasta el infinito y más allá, esto significa para mí que mi amigo me saca de hemodiálisis, de bajones de salud, de otra calidad de vida, de ser libre”, gracias. Confío en la misericordia y amor de Jesús y en el amor de María. Sigan el ejemplo de valentía del Padre Gera!!!! Para que muchos sean tan felices como yo, expresó.