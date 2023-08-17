Sale de camino y vuelca conductor

SABINAS, COAH.- La salida de camino y volcadura de un vehículo arrojó como resultado daños materiales y una persona lesionada, hechos registrados la tarde de ayer.

El percance se registró sobre la carretera Federal 57 tramo Sabinas-Menonitas desplazándose al lugar elementos de bomberos y Protección Civil del Municipio Escobedo.

En el lugar fue localizado averiado por parte de la Guardia Nacional, un vehículo Nissan March, modelo 2014, color gris.

Por lo que respecta a la persona lesionada, fue trasladada a la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Monclova para valoración médica.