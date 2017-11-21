Se benefician 13 productores

SABINAS, COAH.- Édgar Lara Reyes, coordinador del área de Fomento Agropecuario dio a conocer que ya les llegó el programa Municipalizado 2017 donde se beneficia a 13 productores.

El entrevistado indicó que la semana pasada les llegó el programa Municipalizado de este año, el cual se estuvo esperando desde los meses de junio y julio pero afortunadamente ya llegó.

Mencionó que son 14 proyectos los que vienen los cuales son muy buenos y productivos para los productores, siendo cobertizos, cercos ganaderos, remolques, sistemas de riego, corrales de manejo de ganado entre otros.

Indicó que a lo largo de la administración el Alcalde se ha preocupado mucho por apoyar este programa con el cual se participó los cuatro años de administración.

Señaló que en este programa se tiene la aportación del Gobierno Federal. Estatal, Municipal y del productor.

Destacó que va la introducción de agua potable que ya está muy avanzada al ejido Pueblo Nuevo.