Se corta un dedo

SABINAS, COAH.- Luego de realizar labores dentro de un complejo de carbón, un minero resultó lesionado, se le desprendió un dedo, motivo por el cual personal de la cuadrilla de rescate le brindó los primeros auxilios desplazándolo de inmediato a la clínica del IMSS.

Posteriormente fue enviado al Seguro Social de Nueva Rosita para que continúe su atención médica.

Fue trasladado de urgencia a un hospital de la localidad.

Estos hechos ocurrieron en el transcurso de la mañana de ayer en el interior de la Mina 9 que se ubica en esta ciudad. El obrero fue identificado con el nombre de Carlos N. originario del Municipio de Múzquiz.

Se mencionó que al ser extraído de las instalaciones de la empresa el paciente fue trasladado de forma inmediata a la sala de urgencias del Seguro Social.

Ahí lo estabilizaron pues presentaba fuerte hemorragia en una de sus manos al sufrir desprendimiento de uno de los dedos. Cabe señalar después de estos hechos, no se presentó suspensión de labores en el complejo carbonero, sin embargo serán autoridades de la Secretaría del Trabajo quienes indaguen al respecto.