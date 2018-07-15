Se gradúan de la Normal

SAN JUAN DE SABINAS.- Contentos por haber concluido con sus estudios que los acreditan como maestros y maestras de educación primaria y preescolar, preparados para entrar en las aulas y aplicar sus conocimientos un grupo de 41 jóvenes celebró su graduación en la Normal Experimental “Federico Borjón de los Santos” con el fundador de la institución presente en la ceremonia.

Grupo de graduados de Educación Preescolar.

Grupo de graduados de Educación Primaria.

Muy emotivas fueron las palabras pronunciadas por la maestra Dora Ofelia Valdés Hernández, quien en representación del director del plantel Antonio Mares, expresó su sentir en la ceremonia, también estuvieron de invitados el representante del gobernador Miguel Ángel Riquelme, Eleazar Villarreal, el coordinador de escuelas normales en el estado, Héctor Flores Estrada en representación del director general Jesús Manuel de la Garza Long, el capitán Eulalio Soto Fernández en representación del teniente Gabriel Pimentel, entre otros invitados y maestros.

Las madrinas de generación tanto de primaria y preescolar Gloria Alicia Espinosa Zermeño y Martha Maribel Olveda Costilla, recibieron reconocimiento de los alumnos durante el brindis previo a la ceremonia de graduación, muy queridas las maestras por parte de los alumnos.

El profesor Héctor Flores Estrada representante de Jesús Manuel de la Garza Long, también dirigió unos consejos a los recién egresados, “amor y paciencia, dijo porque con una sola palabra podemos edificar o destruir”, exhortó a los maestros a ser agradecidos con quienes hicieron posible su sueño, padres y profesores, cada uno de los graduados pronunció unas palabras a sus padres, un momento muy emotivo, ¡Felicidades a quienes de ahora en adelante ocuparán las aulas, éxito en su carrera!