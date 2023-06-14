Se incendia unidad vieja de transporte en la 57

SABINAS. COAH. Una vieja unidad del transporte colectivo combis se incendió sin motivo aparente la tarde de hoy, el vehículo se encontraba abandonada en un taller a espaldas de la gasolinera "El Carbón" que se localiza a un costado de la carretera Federal 57.

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La unidad era el puro "cascarón" ya no tenía motor y estaba estacionada desde hace tiempo en el sitio indicado, según testigos de los hechos señalaron que la combi comenzó a incendiarse sin motivo aparente.

Por lo que se presume que pudo haber sido el efecto "lupa"lo que originó el incendio arrasando la gran cantidad de basura y hierba seca que se encontraba en el lugar, según la combi pertenece a una doctora concesionaria del transporte colectivo combis de Nueva Rosita.

La unidad se consumió en su totalidad antes de que arribara el cuerpo de bomberos que acudieron para sofocar el incendio que alarmó a los trabajadores de una empresa de camiones así como de la gasolinera.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas solo daños materiales de consideración por la pérdida total de la combi abandonada.