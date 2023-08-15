Se lava las manos Laura Velázquez

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Laura Velázquez Alzúa Coordinadora Nacional de Protección Civil culpó a los proveedores de empresas de la Región Carbonífera en el retraso que tienen los trabajos de rescate al manifestarse por el adeudo que se les debe que son más de 30 millones de pesos, impidiendo el acceso a la mina.

Este fue el argumento que les dio a conocer Velázquez Alzúa en la reunión quincenal que sostuvieron hoy con las viudas de Pasta de Conchos que mostraron su inconformidad al escuchar lo anterior.

La viuda del minero Gil Rico, Elizabeth Castillo Rábago, señaló que habrán de tomar las instalaciones de la mina con el apoyo de los mismos empresarios que están dispuestos en ayudarlas en caso de que no les cumplan con el rescate de los restos de los 63 mineros y trabajar como lo hicieron en antaño.

"Ahora Comisión Federal de Electricidad se quiere lavar las manos con el pago de los proveedores si tu fuiste quienes trajiste a las empresas y ahora no quieres dar la cara, fue necesario que las compañeras Tomy y Doña Rosa hablaron con el ingeniero Picos para que viniera hablar con ellos, nos quieren apaciguar ya 17 años y este colmillo ya se cayó".

Supuestamente los trabajos de la construcción de lumbreras y rampas concluyen el próximo mes de diciembre, sin embargo el avance es demasiado lento que será difícil que concluyan para esa fecha y después sigue la etapa de la búsqueda de los restos de los 63 mineros.

El grupo de viudas están dispuestas a viajar a México para estar presentes en "La Mañanera" para entrevistarse con el Presidente de la República y darle a conocer que no hay avance en los trabajos que quizás desconoce lo que ocurre en Pasta de Conchos.