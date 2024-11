Se recupera el Tarzán; luego de ser embestido

SABINAS, COAH.- Después de sufrir un accidente a bordo de su triciclo de venta, que le provocó lesiones en el antebrazo izquierdo así como en el hombro, Juan Manuel Duarte Cantú popularmente conocido como "Tarzán" se recupera favorablemente y ha regresado a sus actividades.

Entrevistado respecto al accidente ocurrido la semana antepasada sobre el bulevar paseo de los leones, donde terminó volcado junto con su triciclo de venta de frituras, elotes y otros productos, Juan Manuel confirmó que se encuentra casi recuperado solo con algunas molestias.

"La verdad me encuentro muy bien gracias a Dios, me voy recuperando poco a poco pero eso no me impide que regrese a trabajar a las calles donde muchas personas me han mostrado su solidaridad".

El vecino de la colonia Banorte de la villa de agujita, agradeció a familiares y amigos que estuvieron pendientes de la evolución de su salud, la cual es óptima y mejorando cada vez más.

Como es ya una tradición, a su paso por las calles de Sabinas a lo lejos se escucha el tradicional grito de "Tarzán" anunciando la venta de sus productos a sus clientes desde hace más de 30 años.