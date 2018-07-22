Se recupera el turismo

SABINAS, COAHUILA.- Después de una semana de intensas actividades que concluyeron con la victoria del Equipo de Matamoros de la Serie Nacional de Beisbol Infantil, se cumplió con las expectativas tanto de los visitantes como de los comerciantes locales, aseguró Mónica Rodríguez Carreño.

Mónica Rodríguez Carreño coordinadora de Turismo en Sabinas.

La coordinadora de turismo municipal reconoció que una vez más el municipio de Sabinas cumplió con la gran responsabilidad de ser sede de un evento nacional de beisbol, brindado a los visitantes todas las atenciones necesarias para que se sintieran a gusto y se preocuparan solamente por apoyar a sus hijos en cada juego de béisbol.

“En verdad que todo mundo muy contento con el desarrollo de este evento, tanto las familias visitantes, como los mismos comerciantes locales que durante una semana estuvieron brindado sus servicios. Los restaurantes lucieron llenos, los pequeños comercios, los hoteles, en fin, todos aprovecharon para ofrecer la hospitalidad que solo aquí en Sabinas tienen aquellos que nos visitan” dijo.

Aunque la funcionaria reconoció que por el momento no se tiene un número aproximado sobre la derrama económica que dejó este nuevo torneo nacional de béisbol, a reserva de confirmarlo fue de varios millones de pesos.