Se van a paro trabajadores de Mina Conchas Sur

SABINAS, COAHUILA. – Cientos de trabajadores sindicalizados y de confianza de la Mina Conchas Sur, empresa que pertenece al Grupo Acerero del Norte realizaron un paro de labores, en represalia por el incumplimiento del pago del ahorro y de la segunda quincena del mes de enero.

También lee: No pagaron a sindicalizados

La crisis financiera que enfrenta Altos Hornos de México, arrastra también a las empresas filiales del Grupo Acerero del Norte y hoy viernes empleados, trabajadores y mineros, tanto sindicalizados como de confianza se fueron a paro.

"No podemos aguantar más tiempo. Además de que no nos han pagado el ahorro, a tres días de la quincena, aún no nos depositan nuestro sueldo" señalaron los mineros y trabajadores de la mina Conchas Sur.

Además del incumplimiento del pago del ahorro y de la quincena, los trabajadores laboraban en circunstancias complicadas ya desde hace varios días, la Comisión Federal de Electricidad, les cortó el suministro de luz a desarrollo carbonero.