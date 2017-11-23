Sede la Carbonífera de estatal de beisbol

SABINAS, COAH.- Será este próximo fin de semana cuando se lleve a cabo un torneo de beisbol infantil en las categorías de cinco y siete años, evento en el que participan 18 equipos de diferentes municipios del estado de Coahuila, generando además una importante derrama económica.

Representantes de la liga infantil y Juvenil de Sabinas A.C., su presidente el ingeniero Juan García y el tesorero Juan Ayala Rodríguez, acompañados del gerente de la Oficina de Convenciones y Visitantes Juan Óscar Dávalos Ornelas.

Juan García explicó que estos dos eventos están siendo programados por la liga y apoyados por la Federación de Beisbol, por su director estatal Ariel Flores, quien les da la confianza para traer estos torneos a Sabinas.

Dijo que se inicia con la junta previa en las instalaciones del salón de Cabildo, donde estarán presentantes los representantes de los equipos con quienes se atenderá lo relacionado al reglamento de cómo se llevara a cabo el evento.

Indicó que en general esperan tener 18 equipos en dos categorías importantes como liga, ya que son la semilla que les está dando nuevos peloteros que son de cinco y siete años, básicamente un selectivo es lo que se va a presentar, enfocado a que más niños vean al selectivo jugar con niños de otras ciudad y ellos quieran jugar en la liga de Sabinas.