Seis viudas han muerto

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Durante estos 18 años de lucha por el rescate de los mineros caídos en Pasta de Conchos, seis viudas han perdido la vida sin ver cumplido su sueño de recuperar a sus esposos.

Así lo expresó a LA VOZ, Guadalupe Díaz Rodríguez, viuda del minero Mauro Antonio Sánchez Rocha, quien dijo que la salud de sus compañera y de ella misma merma día con día, pero conservan la esperanza de que se logre el rescate.

"No comprendo por qué si hay más viudas no acuden al aniversario luctuoso, pues si tienen todo lo que tienen ahora es gracias a los mineros caídos", expresó Díaz Rodríguez, quien agregó que, si ellas no pelean por los restos de sus esposos, nadie lo hará.

Entre las fallecidas se encuentran Betty Cermeño y Alicia Pecina Carrizales, viuda de Jorge de Hoyos Márquez, "Lichita" como cariñosamente le llamábamos murió un día antes de este aniversario luctuoso, externó.

Díaz Rodríguez dijo que les ha pedido a sus hijos que sigan luchando por el rescate, en caso de que ella no llegue a estar viva para verlo. Sin embargo, agrega de estar viva, no sé qué iremos a sentir cuando nos digan aquí están los restos, va a ser algo muy duro, pero valió la pena", dijo entre lágrimas.

VIUDAS FALLECIDAS

Martha Iglesia, viuda

Norma Vitela

Betty Cermeño

Hilda N

La Güera Botello

Alicia Pecina Carrizales, viuda de Jorge de Hoyos Márquez