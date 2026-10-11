Refuerza UTRC protocolos de seguridad y salud mental

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El rector de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC) en la Villa de San Juan de Sabinas, doctor Sergio Villarreal Cárdenas, informó que en la casa de estudios se mantienen de forma permanente los protocolos de seguridad establecidos.

Explicó que cuentan con un primer filtro en la caseta de vigilancia, donde verifican en qué condiciones llega toda la comunidad universitaria, realizan observaciones, recorridos y platican constantemente con los jóvenes y el personal.

Indicó que se hace un esfuerzo para que los jóvenes se dediquen a estudiar y se ocupen en cuestiones académicas, pero también se tiene prácticamente cubierta la parte emocional.

Actualmente trabajan muy fuertemente el tema de salud emocional, con el punto violeta y muy de la mano con la Secretaría de Educación del Estado a través de la Subsecretaría de Educación Superior, con el interés de que no haya fallas y que los jóvenes realmente se dediquen a estudiar.

Señaló que esto conlleva el apoyo y la sinergia entre estado y autoridades educativas, pero también involucrar más a los padres de familia.

Destacó que, aunque los jóvenes ya son mayores de edad, mantienen mucha comunicación con los padres. Recientemente realizaron una reunión con padres de familia de jóvenes de nuevo ingreso, donde les dieron a conocer la forma de trabajo, la reglamentación y los avances, subrayando que es una responsabilidad compartida entre personal docente, administrativo y padres de familia para que los jóvenes sean exitosos.

Finalmente informó que actualmente cuentan con cerca de mil estudiantes, trabajando con calidad y no con cantidad, visitando personalmente cada una de las aulas, revisando infraestructura, equipamiento, mobiliario y forma de trabajo, en espera de que todo se realice de forma correcta y en bien de la comunidad estudiantil.