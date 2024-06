Severos daños ocasiona menor tras accidente.

SABINAS, COAH.- Se reporta fuerte encontronazo ocasionado por un menor de edad, el cual dejó personas lesionadas y cuantiosos daños materiales; en la carretera federal 57 a la altura de las maquiladoras.

Dos lesionados fue el saldo de un aparatoso choque en carretera 57, frente a las "Maquiladoras" en Sabinas, el percance fue provocado por un joven de 16 años, que fue identificado como Daniel "N", mismo que conducía el vehículo responsable, un Ford Focus, color gris, con placas de circulación FHS 191-B de Coahuila.

El reporte fue durante la noche del domingo a las 23:10 horas en carretera 57 y Sierra del Pino de la colonia Residencial Las Lomas, en el tramo conocido como las "Maquiladoras".

El afectado es un sedán Nissan Tiida color blanco, de reciente modelo, conducido por Alfredo Íñiguez de 58 años, su acompañante Leticia "N", de 54 años resultó lesionada.

Al lugar arribaron paramédicos de cruz roja de Sabinas, quienes atendieron a las personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas al hospital Z. Cruz de Nueva Rosita , mientras que el menor responsable fue llevado a las celdas preventivas donde quedó detenido y será puesto a disposición del ministerio público. También acudió al lugar una patrulla de la policía de investigación.

De acuerdo a peritajes el vehículo afectado, el Nissan Tiida, circulaba de poniente a Oriente sobre la carretera 57, y al llegar al retorno frente a la vulcanizadora, lo impacta el vehículo Ford Focus, que le quitó el derecho de vía al no respetar el alto.

Cabe mencionar que el Fuerte accidente se registró a una cuadra del semáforo de las maquiladoras, el cual no está funcionando debido a que se registró otro accidente hace días y no lo han restablecido, así mismo se encuentra con conos preventivos, por lo que no se puede dar vuelta, lo que ocasiona que automovilistas intenten retornar en el próximo retorno, justo donde se registró el percance vial. Por lo que se pide a la ciudadanía tomar precauciones.