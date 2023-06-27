“Si nos afecta la Regularización”

SABINAS, COAH.- Un próximo 31 de junio concluye el decreto de extensión para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, los empresarios dedicados a la compra y venta de vehículos usados señalaron que si les afecto sin embargo no ha sido solo ello sino también la situación económica que se vive.

Aldo Jiménez, empresario dedicado al ramo automotriz , señaló que es difícil la situación económica que impera en la Región Carbonífera debido a que durante el reparto de utilidades los trabajadores se preparaban para adquirir un auto entregando un buen enganche sin embargo en este año fue mínimo el número de personas interesadas en adquirir una unidad.

"Creemos que hubo poco reparto de utilidades porque nuestras ventas se desplomaron drásticamente que cuando se registró la pandemia'.

Señaló que aún así siguen adelante siendo positivos esperando que la situación mejore después de que concluya el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera.

Expresó que desde que inició el año las ventas se han desplomado más, es una situación general y se necesita que los inversionistas vengan a esta región a invertir para que existan más fuentes de trabajo que es lo que se requiere para que exista mayor circulante.

Debido a la pandemia afectó a las diferentes empresas de la Región Carbonífera, este año fueron mínimas las compañías que reportaron y entregaron utilidades a la base trabajadora lo que generaban ventas de autos usados.