Siguen falleciendo mujeres con cáncer

SABINAS, COAH.- Chayito González, tesorera de la Asociación “Esperanza de Vida” de esta ciudad de Sabinas dio a conocer que desafortunadamente han tenido decesos de mujeres que padecen la enfermedad del cáncer y además han ingresado nuevas pacientes quienes necesitan la ayuda para enfrentar a esta enfermedad.

La entrevistada dijo que hace unas semanas tuvieron el ingreso de una paciente de 43 años de edad que ingresó con un cáncer de mama, misma que ya fue canalizada con el doctor Diego Guajardo, realizándole la colocación de un catéter iniciando su proceso de quimioterapia.

Mencionó que además del apoyo que ellos brindan no es solo económico sino también la Asociación es una segunda familia para ellos, ya que ahí además ingresan a una familia donde se les comprende perfectamente el padecimiento que están viviendo.

Indicó que tienen pacientes que ya tienen más de 11 años que lograron combatir este padecimiento y que saben perfectamente bien cómo se vive cada etapa y el apoyo tan importante de la familia para la recuperación.

“Aquí lo importante es atenderse a tiempo, por lo que exhortó a las mujeres a que se realicen los estudios y se exploren para que se detecten a tiempo la enfermedad ya que esto garantiza que pueden vencer a esta enfermedad” expresó el entrevistado.