Sin agua en Cloete, Agujita y Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- Como pasaron Navidad y Año nuevo sin agua, las familias de Cloete, Agujita y parte de Sabinas, anunciaron una manifestación frente a las oficinas de SIMAS Sabinas, para exigir que les reanude el servicio.

"A veces llega una hora y se va, no te alcanza para llenar ni un tinaco" dijo la señora Brenda Salas, quien comentó que hay familias inconformes que están organizadas y llevarán a cabo la protesta.

Aclaró que todas las vecinas están en la misma situación y respecto a la dependencia expuso que el 28 de diciembre les dijeron que se les restablecería el servicio, pero esa fecha resultó ser Día del Día de los Santos Inocentes.

Comentó "ya ve que se fueron de vacaciones", pues durante esos días no pudimos reclamar a nadie, cuando conseguimos comunicarnos con esta persona nos dijo que tienen descompuestos los pozos y no los han podido arreglar".

"Imagínese una pipa para todo Cloete oiga, no da abasto", luego no está una siempre en casa para cuando pasa, como dije en ocasiones la sueltan una hora y media no podemos llenar nada y es en la madrugada.

"No lavamos ni trastes ni ropa, no podemos hacer nada" hemos estado hablando con el gerente de SIMAS y ahora nos dice que para este miércoles que viene" indicó Brenda Salas.

Dijo que ya se alargó mucho el tiempo de reparación, porque les dijeron que para el viernes pasado o sea para el 30 de diciembre ya les iba a salir agua en sus llaves, no es justo porque nosotros pagamos mes tras mes puntualmente.

Señaló que si empezó el año con temperaturas no tan altas, no quiere imaginar cuando venga el verano y las temperaturas estén más altas, sabemos que esta situación se está presentando en Cloete, Agujita y Sabinas, vamos a juntarnos todos los vecinos para venir a protestar porque esto no puede seguir así, ya lo hemos hecho en otras ocasiones hemos venido a protestar.

Extraoficialmente se sabe que los pozos El Mezquite, Rio Sabinas, el que está a un costado de la iglesia del Sagrado Corazón, el de la colonia San Antonio están funcionando normalmente, el problema se encuentra en los pozos que se encuentran en Aura y que surten a gran parte de la región carbonífera, pues no han podido ser reparados.