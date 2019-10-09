Sin empleo 40% de transportistas

Sabinas, Coahuila.- Al disminuir los pedidos de carbón, transportistas de la región informaron que el 40 por ciento de los operadores perdieron el trabajo y tuvieron que emigrar a otros municipios en busca de un mejor empleo.

Claudio Marín Monreal, líder de transportistas de la Conatram, informó que empresarios de Sabinas se reunirán en esta semana para buscar soluciones ante la crisis que aqueja a la región porque no se han reactivado los pedidos de carbón.

“Se han despedido operadores y mineros, en nuestro caso alrededor del 40 por ciento de los trabajadores se fueron a otras líneas para poder sostener a sus familias, pero los que se quedaron están mal viviendo”, dijo Martín y señaló que la tonelada de carbón se paga en 110 pesos, cuando se debería de incrementar a 150 pesos.

El representante de Conatram indicó que los contratos actuales son por 330 mil toneladas de carbón al año a raíz de la reforma enegética, lo que resulta insuficiente para reactivar la economía porque anteriormente eran de 10 millones de toneladas.

Lee también: Le pega a hermana por no darle 'kriko'

Por lo anterior, los concesionarios del transporte de carga urgieron al gobierno federal reanudar los contratos de compra ya que alrededor de 400 operadores se han visto afectados.

Asimismo, pequeños y medianos productores de carbón exigieron que se restablezca el programa de desarrollo y fortalecimiento de la Región Carbonífera, pues la Comisión Federal de Electricidad sólo compra el cinco por ciento de lo adquirió en los últimos 20 años.