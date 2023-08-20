Sobrevive a volcadura

SABINAS, COAH.- La velocidad inmoderada al conducir fue el factor principal para que sobreviniera una volcadura en el kilómetro 48 de la carretera federal 57 tramo, Sabinas-Monclova, arrojando daños materiales y una persona policontundida.

Cuerpos de emergencia auxiliaron a Humberto N tripulante del automóvil, un Volkswagen Golf, color blanco, cuatro puertas, que terminó con los neumáticos hacia arriba a un costado de la cinta de rodamiento.

Fueron elementos de Protección Civil Municipal del Municipio de Escobedo los que se desplazaron al lugar de los hechos, así como también paramédicos de bomberos brindando atención pre hospitalaria al ciudadano que presentaba golpes contusos en diferentes partes del cuerpo, sin embargo, no ameritó traslado a un hospital.

Tras estos hechos, oficiales de la Guardia Nacional División Caminos, abanderaron el área, tomando control de la situación, en tanto una grúa remolcaba la unidad para desplazarla a un corralón.