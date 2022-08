VILLA DE AGUJITA, COAH.- ¡Sobreviví de milagro! expresa Raymundo Tijerina Amaya a LA VOZ a 23 días de la inundación del pozo de carbón El Pinabete.

"Al escuchar el estruendo producto del agua que ingresó a la mina, corrí y pensé en mi familia, por instinto busqué la salida por otro pozo logrando ponerme a salvo sin embargo no corrió con la misma suerte su hermano, Hugo Tijerina de 29 años de edad, expresa el minero de 33 años de edad.

Dijo que desde los 16 años de edad ha trabajado en minas y en pozos de carbón, argumentando que por pasión a su trabajo es que le gusta descender a las entrañas de la tierra.

"No quiere asegurar que su hermano esté sin vida, pero, añade, ya es muy largo el tiempo tras la tragedia".

Sobre el tajo que pretenden abrir en el lugar para rescatar y ubicar a los 10 mineros, mencionó -es algo muy bueno-, es la única esperanza que nos queda de recuperarlos, va a ser algo seguro, a pesar de que va a demorar el rescate.

Tijerina Amaya mencionó que pensó en su familia en su esposa y sus tres hijos de 12, 10 y 9 años tras lo ocurrido, e indica no entiendo por qué Dios me dejó con vida si estuve casi ahogado.

"Sufrí bastante para salir, salí de milagro porqué donde estaba yo subió mucho el agua, la corriente me arrastró, me hundió sin embargo me sujeté de algunas mangueras para que no me tragara el agua.

Hoy en día le pido a Dios que saque a la gente de ahí, pues todo el trabajo realizado fue inútil y ni siquiera tomaron en cuenta la opinión de los mineros para realizar los trabajos, se perdió tiempo valioso para actuar.

Mientras tanto –aquí voy a estar- argumentó.