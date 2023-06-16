Son 9 meses sin puente peatonal

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Habitantes de esta Villa exigen al alcalde Mario López reinstale el puente peatonal que anteriormente se ubicaba a un costado del puente del Río Sabinas y servía como vía de acceso para los estudiantes de la Escuela Agropecuaria.

1 / 2 La estructura metálica quedó arrecholada entre unos matorrales a un lado del río. 2 / 2 Mientras tanto, estudiantes de la Agropecuaria exponen sus vidas caminando sobre la carretera para llegar al plantel durante las mañanas. ❮❯

“La estructura metálica tiene ya 9 meses arrecholado entre los matorrales del río al ser arrastrado por las fuertes corrientes del manantial cuando se creció durante la inundación que se registró en el mes de septiembre del año pasado en la Carbonífera, expresaron las amas de casa.

Con evidencias las ciudadanas que son madres de familia mostraron las condiciones del lugar por donde a diario tienen que pasar los estudiantes por las mañanas, siendo auxiliados por sus propios padres a fin de no ser arrollados por algún automovilista que circula por dicho tramo carretero.

“Hemos hecho petición tras petición y no hay respuesta por parte del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, tal parece que no hay autoridad que atienda nuestro llamado es como si nosotros no existiéramos en la cartografía del Municipio como si San Juan de Sabinas no existiera para la actual administración municipal”.

Por lo anterior, señalaron que esperan dentro de este año o el que viene, se pongan las pilas en la presidencia municipal y atiendan verdaderamente las necesidades del pueblo.