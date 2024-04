Sueñen Porque El Talento Ahí Está: Wilton Germán

SABINAS, COAH.- El coach dominicano Wilton Germán Guerrero, es el manager del equipo local de Sabinas "Mets", sucursal de Saraperos de Saltillo.

Menciona que el equipo está conformado con jugadores de toda la región carbonífera, como Monclova, Sabinas, Múzquiz; pero también tienen muchos jugadores que son de Saltillo, y de Hermosillo, Sonora.

El Roster de los "Mets", está conformado por 26 jugadores al día de hoy, y cinco cuerpos técnicos, en donde los acompaña Héctor Sánchez, que es el coach de picheo, los acompaña también Rey Gámez, que es el coch de primera y el mismo Wilton Germán .

Comenta que este equipo es muy balanceado y tienen jugadores como: Christian Morales, que ha tenido participación en la línea mexicana; como Luis Carlos Martínez, que son de la parte nueva, es la primera vez que se va a impulsar en la liga, y así hay muchos buenos prospectos número uno, en la organización.

También dijo que tienen un joven muy interesante, que se llama Salvador Ramírez, y es el más joven del plantel, mismo que ha estado a nivel Estatal y nacional en competencia de Williams Sport; y muchachos como Luis Carlos Martínez, han participado en nacionales incluso estuvo en la selección nacionales en la capital de México.

Dice que para pertenecer al equipo de los "Mets", se requiere muchas ganas, mucho talento, porque es un torneo exigente, que le va a exigir mucho como persona, pero la disciplina es la clave; dijo que: "Muchas personas no imaginan el esfuerzo de un jugador de alto nivel, como son los nuestros; el juego comienza a las 11:00 mañana, pero nosotros llegamos desde las 9:00 de la mañana al estadio.

En lo personal menciona como le nació su amor por este deporte: " Antes de nacer como coach, el gusto primero vino como jugador de béisbol, soy de la República Dominicana, y desde allá la sangre del béisbol está, en el aire se respira béisbol, Y todo empezó por esa pasión, y lo he seguido llevando a través del tiempo, lo he aprendido ahora, he pasado la siguiente generación.

Agrego una invitando a toda la gente de Sabinas y toda la región, que den apoyo su equipo, que sueñen porque el talento ahí está.