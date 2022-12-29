Sufren boleros la falta de chamba

SABINAS, COAHUILA.- Los boleros que se encuentran instalados en la plaza principal de esta ciudad sufren por falta de trabajo, manifestaron que la afluencia de clientes está muy baja, nada comparado con años anteriores, porque ni en pandemia acudía tan poca gente a bolear sus zapatos, “ni los paisanos han llegado a bolearse”.

Comentaron que en días pasados a pesar del frio estuvieron presentes con todo y el clima, manifestaron que van a seguir luchando porque de este trabajo dependen sus familias y tienen que sacarlas adelante, estarán presentes el día último y el primero del año.

Comentaron que en años anteriores acudían personas de buena voluntad a llevarles alguna despensita, tamales o algo por la fecha pero en estos días no ha acudido nadie, simplemente dijeron se conforman con que les lleven sus zapatos para tener trabajo y poder obtener mejores recursos, al día solo caen dos o tres clientes.

Dijo Jesús Rivera uno de los boleros “La hemos visto dura” por falta de trabajo, dijo “Fíjese tengo zapatos que ya tienen más de tres meses aquí y no vienen por ellos”, en ocasiones la gente no entiende que por necesidad estamos aquí.

Pero aquí estaremos hasta el fin de año, y el día primero y los siguientes esperamos esto se componga y nos lleguen “Paisanos” o la gente de aquí se venga a bolear.