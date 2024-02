Surgen más defraudados por terrenos en Sabinas

SABINAS, COAH.- Tras la denuncia interpuesta por una ciudadana que fue desalojada de su hogar luego de que le vendieran un terreno que ya tenía dueño, salieron a relucir más personas afectadas tal es el caso de la ciudadana de nombre Felicitas.

La mujer expresó que Eliseo N y Karla N le vendieron un terreno de 20 por 22.50 de fondo, hechos ocurridos hace ya 2 años; destacó la agraviada que ellos le mencionaron querían 190 mil pesos, recursos que la ciudadana les entregó en una sola exhibición de contado.

"Comenzó a elaborarme las escrituras el señor Castañón pero cuando estaba por finalizar el trámite, el licenciado me informó que no pasaban en el Registro de la Propiedad toda vez que el terreno estaba escriturado a otra persona desde 1986".

La fémina indicó que acudió en ese entonces con la señora Karla para que le regresara su dinero, informándole que le pagarían en 1 mes a lo cual la ciudadana accedió por consideración.

Al cumplirse la fecha, la dama buscó de nueva cuenta a Karla manifestándole que aún no tenía el dinero, que le diera otro mes como oportunidad pasando 6 meses, sin que le regresaran los 190 mil pesos.

"Yo decidí acudir con el licenciado Marines a fin de que estas personas me firmaran unos pagares cuando menos, comprometiéndose Eliseo a pagarme en 3 secciones, firmándome un pagaré por 100 mil pesos que me entregaría en el mes de enero del año pasado y el resto en febrero también del 2023", abundó la ciudadana.

Comentó a su vez "Hasta la fecha, no me han regresado un solo peso, motivo por el cual interpuse mi demanda ante el Ministerio Público sin embargo no se ha hecho nada al respecto y ya va para el año".

Felicitas añadió que acudió ante Derechos Humanos, quienes tomaron cartas en el asunto, siendo la forma como el Ministerio Público la atendió solicitándole que presentara 2 testigos que hayan testificado que la dama entregó dicho recurso a Eliseo y Karla.

Cabe señalar, la mujer tuvo que obtener un crédito bancario para pagar de contado los 190 mil pesos quedándose sin terreno y por si fuera poco con una deuda considerable que tiene que pagar a la sucursal bancaria, con su pensión que es de 3 mil 500 pesos.