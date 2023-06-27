Suspende Iglesia peregrinaciones

SABINAS, COAH. La iglesia católica continúa realizando las celebraciones litúrgicas evitando que la feligresía se exponga al sol, ante las calcinantes temperaturas que se han registrado desde hace un par de semanas.

Juan Gerardo Hernández Briones, párroco de la Iglesia de Guadalupe, señaló que las distintas celebraciones propias de la iglesia continúan, sin embargo las procesiones se suspenden por el momento, solamente se llevan a cabo rosarios en las diferentes parroquias elevando plegarias al Creador del universo por la lluvia.

Las celebraciones de la Santa Misa, se llevan a cabo en los horarios y días señalados esto por la seguridad de los católicos para evitar que se expongan a los ratos del sol y las altas temperaturas.

Afortunadamente la mayoría de las capillas y parroquias de la comunidad, se encuentran climatizados, el sacerdote agregó que en la actualidad se han incrementado los casamientos religiosos así como las ceremonias de graduación de diferentes planteles educativos.

Normalmente en la temporada de primavera - verano baja la demanda de celebraciones religiosas pero este año fue la excepción, sin embargo los meses en los que se tiene mayor demanda son los meses de octubre a Diciembre porque la pareja de novios opta por casarse.