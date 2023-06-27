Contactanos
Coahuila

Suspende Iglesia peregrinaciones

Las altas temperaturas los obligaron a tomar medidas de protección a la feligresía.

Por Alma Flores - 27 junio, 2023 - 09:40 p.m.
Quedan suspendidas las peregrinaciones por las altas temperaturas.
Quedan suspendidas las peregrinaciones por las altas temperaturas.

SABINAS, COAH. La iglesia católica continúa realizando las celebraciones litúrgicas  evitando que la feligresía se exponga  al sol, ante las calcinantes  temperaturas que se han registrado desde hace un par de semanas.

Juan Gerardo Hernández Briones, párroco de la Iglesia de Guadalupe, señaló que las distintas celebraciones propias de la iglesia continúan, sin embargo las procesiones se suspenden por el momento, solamente se llevan a cabo rosarios en las diferentes parroquias elevando plegarias al Creador del universo por la lluvia.

Las celebraciones de la Santa Misa, se llevan a cabo en los horarios y días señalados esto por la seguridad de los católicos para evitar que se expongan a los ratos del sol y las altas temperaturas.

Afortunadamente la mayoría de las capillas y parroquias de la comunidad, se encuentran  climatizados, el sacerdote agregó que en la actualidad se han incrementado los casamientos religiosos así como las  ceremonias de graduación de diferentes planteles educativos.

Normalmente en la temporada de primavera - verano  baja la demanda de celebraciones religiosas pero este año fue la excepción, sin embargo  los meses en los que se tiene  mayor demanda son los meses  de octubre a Diciembre porque la pareja de novios opta por casarse.

 

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados