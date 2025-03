Suspenden rutas de transporte.

SABINAS, COAH. - La ruta de transporte colectivo combis Santo Domingo-CERESO fue suspendida este miércoles a las 10 de la mañana debido a un conflicto entre concesionarios, informó Javier Jiménez Trinidad, concesionario de la organización CROC. La decisión se tomó ante la falta de vigilancia y regulación por parte de las autoridades municipales, lo que ha generado desorden y competencia desleal entre las unidades de transporte.

Jiménez Trinidad explicó que la ruta afectada es la que va del CERESO a la colonia Santo Domingo, la cual fue invadida por unidades pertenecientes a la concesionaria de Sandra Contreras, quien obtuvo un amparo para operar en la zona. Aunque las rutas de Contreras no están autorizadas para circular en ese trayecto, las unidades han comenzado a trabajar sin respetar los horarios y recorridos establecidos.

"Hoy se le permitió a una concesionaria, bajo un amparo, que metiera todas las unidades a trabajar. Hasta ahí nosotros no tenemos problemas porque no pertenece a nuestra ruta, pero le pedimos a la autoridad municipal que pusiera dos inspectores para que vigilaran cómo funciona esto, porque tenemos años con este problema", señaló Jiménez Trinidad.

El concesionario denunció que la competencia por ganar pasaje ha provocado incidentes graves, como carreras entre choferes y altercados físicos. "Ya hubo un accidente en la calle Independencia y Bolívar, afortunadamente sin lesionados. También ha habido peleas entre choferes por el pasaje. Y yo no veo ningún inspector municipal poniendo orden en esto", agregó.

Jiménez Trinidad también cuestionó la falta de acción por parte del consejo de transporte, el cual fue integrado la semana pasada, pero hasta el momento no ha sesionado para abordar la problemática. "Hay un reglamento municipal, una ley de tránsito y transporte en el estado de Coahuila y reglamentos internos dentro de las organizaciones para poner orden en cuanto a la frecuencia de paso y el número de vehículos que pueden estar trabajando en la ruta. No entiendo por qué no ha sesionado el consejo", reclamó.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades y la amenaza que esta situación representa para la seguridad de los usuarios y choferes, Jiménez Trinidad informó que las rutas permanecerán suspendidas hasta que el municipio garantice orden y seguridad en el servicio de transporte colectivo.