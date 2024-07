Suspenden Rutas por Falta de Pasaje

SABINAS, COAH.- Andrés José Jalil Musa Aguirre, Coordinador de Transporte Municipal, menciona que las ampliaciones de ruta que hace dos meses pasados se autorizaron, algunas no funcionaron y se tuvieron que suspender.

Señaló que las rutas nuevas que se habían empleado como la Bolívar, los Montes, la Retama, los manzanos si están funcionando muy bien, lo cual fue solo una extensión de ruta, incluyendo la de Cloete, que también entra al barrio cocedores, y por la David Yutani.

Indicó que las que no tuvieron muy buena afluencia de pasajeros, fueron en las colonias Chapultepec y la Lázaro Cárdenas, a pesar de que se estaba subsidiando con combustible, aun así no hubo la suficiente población de transporte público, en los dos meses que estuvieron operando solo presentaron pérdidas.

Por lo que los concesionarios de los taxis que decidieron adquirir una concesión, y que estaban disponibles al municipio, se les condiciono a uno para que se ubique en la colonia Chapultepec en la plaza, para brindar el servicio, ya que el taxi es un sistema de transporte que no tiene que estar circulando como las combis, que es el transporte colectivo que gastan en combustible, en operador al recorrer todas las rutas se suba o no la gente, no fue suficiente pasaje. Señaló Musa.

Dijo que esas rutas estaban a prueba, por lo que no hubo necesidad de cancelarlas, solo se suspendieron los recorridos de esas combis y en su lugar se dejó una concesión de Taxi, y en un futuro se espera meter otra más.

Por lo que dan a conocer a la ciudadanía si requieren de transporte en esas dos colonias, ahí se encontrara en la placita el servicio de taxi, en donde podrán ponerse de acuerdo con el Taxista, para los que requieren uso diario, sobre todo los estudiantes, para ver si pueden cobrarles una cuota mínima los que lo usen constantemente y el demás horario ya sería cobro normal. "Para que se acerque la ciudadanía y tenga de conocimiento que será un servicio permanente ahí". Finalizó.