Tabaquismo Principal Causa de Muerte

SABINAS, COAH.- En el marco del día internacional del tabaquismo el Doctor David Mussi Garza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria #3, nos informa del impacto que causa el cigarro en nuestro organismo.

Menciona que, en el día internacional de la lucha contra el tabaquismo, o el día como se le conoce mundial de no fumar, representa una gran estrategia para la Secretaría de Salud, ya que es la principal causa de muerte por una enfermedad prevenible; es el padecimiento que sabiendo que si no fumamos no desarrollamos el cáncer del pulmón, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y tantos otros padecimientos que afecta al ser humano cuando es fumador ya sea activo o pasivo.

Señala que se pueden reducir a cero, sí dejamos de fumar, "Entonces es una estrategia, una gran campaña de difusión que a nivel nacional la Secretaría de Salud, difunde precisamente para incentivar a las personas a que no fumemos; sobre todos los jóvenes que no caigan en ese vicio desde temprana edad, ya que esto dificulta el dejarlo de hacer a futuro.

Indica que es bueno lo que se está haciendo ahorita, en cuestión de estas campañas para dejar de fumar, pues más delante vendrán acciones que se tengan que ir implementando. Como ahora con el inicio de los "Vapeadores", que también causan daño a la salud que es una nueva moda entre los jóvenes.

"Los "Vapes", es un vapor que no es un humo propiamente, pero ya se ha comprobado que también es igual de dañino que el cigarro, que tiene otras complicaciones y que también está prohibido, incluso pues no está regulado; ante todo caso en México los cigarros y el producto de tabaco está regulado, se tiene una disposición para su venta; en cambio todos los "vapeadores" no están regulados, están prohibidos su uso y su comercialización en México. Igual invitarlos a ¡No! Consumirlo, ya que también tiene importantes riesgos para la salud". Señaló.

Las recomendaciones que emite es el no fumar, ya que esto trae complicaciones a la salud y es la principal causa del cáncer en los pulmones la causa de fumar, y afectamos a los que nos rodean, quiénes están recibiendo el humo del tabaco directamente por estar alrededor de la persona que fuma.

Revela que el riesgo de que si la mujer fuma durante el embarazo, tiene problemas en el bebé, en el recién nacido, entonces pues todas estas problemáticas se pueden disminuir a cero de golpe, simplemente dejando de fumar y es por eso esta campaña tan importante para la Secretaría de Salud, ya que como lo repite es la principal causa de muerte por enfermedades prevenibles, el cáncer de pulmón, y todos los efectos colaterales secundarios, y que se derivan del hecho de que las personas fumen o inhalen el humo del tabaco.

Testifica que de igual manera le hace daño al fumador, como el que se encuentra en un lado, incluso de una mayor manera ya que el fumador lo inhala a través de un filtro; y quien recibe el humo le llamamos fumador pasivo, pues lo recibe directamente del tabaco sin pasarlo por este filtro, y es igual de dañino o más aún para quien lo recibe indirectamente que el propio fumador.

Invita a la ciudadanía para quien fuma deje de hacerlo, y para quien no fuma a incentivar lo que sigue así, y que cuidemos sobre todo nuestros jóvenes de que no caigan en ese vicio a temprana edad, ya que está demostrado que las personas que prueban el cigarro, el tabaco, antes o incluso durante la secundaria, tienen un mayor porcentaje de ser adictos a este, durante el resto de su vida por quien no lo hace.