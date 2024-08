Tercera Ocasión Quema de Llantas en la Retama

SABINAS, COAH.- Por tercera vez en estos últimos meses, se registró un incendio provocado por la quema de llantas en la zona ubicada a espaldas de las colonias Retama y La Joya. El coordinador de Protección Civil, Orlando Camacho Mancha, informó que este tipo de incidentes se está volviendo recurrente en el área, generando preocupación entre las autoridades y los habitantes de las colonias vecinas.

El incendio fue reportado alrededor de las 11:00 horas de este sábado, momento en el que el Departamento de Bomberos y Protección Civil recibió una llamada de emergencia alertando sobre el fuego en la zona. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia confirmaron que se trataba de un incendio de llantas, similar a los que se han presentado anteriormente en ese mismo sitio.

Camacho Mancha señaló que, lamentablemente, esta zona se ha convertido en un basurero clandestino, lo que agrava la situación. "Alrededor del área se puede ver una gran cantidad de basura acumulada, lo que indica que personas han estado tirando desechos domésticos, incluyendo llantas, y posteriormente prendiéndoles fuego", mencionó el coordinador.

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables de estos incendios. "Cuando llegamos al lugar, no encontramos a ninguna persona en los alrededores, lo que dificulta las investigaciones", añadió Camacho Mancha. Sin embargo, no se descarta que sea el mismo individuo o grupo de personas quienes han estado provocando estos siniestros de manera deliberada.

El titular de Protección Civil emitió recomendaciones para la población, enfatizando la importancia de evitar este tipo de acciones que no solo dañan al ecosistema y al medio ambiente, sino que también están penadas por la ley. "Estos actos son un atentado contra nuestra ecología y nuestro entorno, y quienes los cometen deben ser conscientes de las graves consecuencias que pueden tener", concluyó.

La repetición de estos incidentes ha generado un llamado urgente para que las autoridades refuercen la vigilancia en la zona y se tomen medidas más estrictas para prevenir futuros incendios. Además, se ha hecho un exhorto a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con la quema y tiradera de llantas o la disposición ilegal de basura en el área.