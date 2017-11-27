Termina en el hospital por ataque de perro

PALAU, COAH.- Una persona de edad avanzada ingresó a un nosocomio de la localidad, luego que fue atacado por un can la tarde de ayer por lo que elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de estos hechos.

El incidente se registró en la calle Juan Escutia del Barrio Dos y Medio, lugar donde un perro atacó a una persona la cual fue identificada como Raúl Marques Martínez, de 60 años de edad, con domicilio en Agustín Melgar sin número del barrio ya antes mencionado en el citado mineral.

Estos hechos fueron registrados a eso de las 17:40 horas de ayer, dijo el lesionado que al ir circulando por la calle Juan Escutia un perro lo había mordido y estaba sangrando mucho.

Por tal motivo el lesionado de forma inmediata fue llevado en la patrulla de Seguridad Pública a la sala de urgencias del Seguro Social para que le brindaran atención médica debido a la mordedura de perro que presentaba.