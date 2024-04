"Todos por Amor a Sabinas"; Inicia Zulmma Guerrero Campaña

SABINAS, COAH.- La candidata por la coalición, Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Partido Revolucionario Intitucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), "Por la alianza ciudadana por la Seguridad", C.P. Zulmma Guerrero Cazares, nos menciona que este pasado domingo 31 de marzo dió inicio el arranque de campañas, y hoy primero de abril comienza con reuniones de trabajo, conjuntando esfuerzos con esta gran "Alianza", en donde se ven fortalecidos con un gran equipo de trabajo; con grandes estructuras que, les respaldan, esto para armonizar e integrar los equipos de trabajo.

Con un amplio curriculum Zulmma Guerrero nos da a conocer que, es una mujer sabinense, casada con dos hijas, de profesión contador público, misma que ha ejercido en la iniciativa privada, incursionó en el servicio público en la administración 2014 2017, ocupando el lugar presidenta del DIF municipal, y ahí eso le abrió las puertas para en el 2018-2020, estar como diputada local de la sexagésima primera legislatura, y en la secretaría de gobierno como subsecretaria en el tema de los derechos de las mujeres hasta el 2023; y en el 2024 toma protesta como diputada de la sexagésima legislatura, y al día de hoy se encuentra con licencia encabezando un proyecto para buscar la presidencia municipal de Sabinas Coahuila.

En cuanto sus propuestas mencionó que, tiene un plan de gobierno, que van a estar presentando a mediados de este mes, en el cual están incluyendo temas de lo que es priorizar y eficientar los servicios primarios básicos que, tiene la ciudad en cuestión de la carestía del agua que, existe en varias colonias, y en la mayor parte del municipio.

"Tenemos también soluciones para eficientar el sistema de la basura, los pavimentos de las calles y para lo que es la imagen urbana". Puntualizó.

Zulma Guerrero confirma por que quiere ser alcalde de Sabinas Coahuila: "Porque me he caracterizado por el servir, por que me gusta mucho el servicio público, es una de las actividades que he realizado a lo largo de los últimos años de mi vida, y desde los espacios donde he estado, he tenido la oportunidad de colectar muchísimas amistades que, he hecho a lo largo y ancho del estado de Coahuila, y sobre todo en el municipio de Sabinas. Por el deseo de seguir sirviendo a mi ciudad y contamos con el respaldo de mucha gente que así nos lo ha manifestado, y nos ha brindado el apoyo desde comerciantes, empresarios, amas de casa, organismos, asociaciones, club de servicios, etc...

Queremos encabezar un proyecto qué, es lo que necesita la ciudad de Sabinas para descansar a otro nivel sobre todo de progreso y bienestar para la ciudadanía"

Agregó que su lema es: "Todos por amor a Sabinas", porque precisamente hemos confrontado esfuerzos de muchos pensamientos muy diferentes pero, en los cuales nos unifica y en unidad vamos a buscar el progreso de nuestra ciudad de Sabinas".