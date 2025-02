Toma de escuela Lázaro Cárdenas cumplió una semana

SABINAS, COAH.- Ayer miércoles 26 de febrero se cumplió una semana de la toma de la Escuela Lázaro Cárdenas por un grupo de madres de familia, quienes exigen la salida de un alumno de tercer año diagnosticado como TDH, al que acusan de conducta violeta y agredir a sus compañeros, hecho del cual autoridades escolares trabajan en una solución que evite violentar los derechos del menor en cuestión.

Cuestionado respecto al hecho, el profesor José Pompeyo Martínez Ruiz inspector de la jefatura del sector educativo, reconoció que ante la postura del grupo de madres de familia el caso será turnado al departamento jurídico, ya que fueron informadas sobre la inscripción del menor a un Centro de Atención Múltiple donde cumplirá con horas de atención clínica, sin embargo, no especificó si posteriormente regresará a la institución educativa.

El mismo argumento fue dado a conocer por el subsecretario de gobierno en la región carbonífera Francisco Tobías Hernández el pasado lunes 24 de febrero, asegundando que no existía motivo alguno para que se continuará tomada la institución educativa, y la consecuente pérdida de clases de sus estudiantes.

Por su parte, las madres inconformes comentaron que los argumentos de los funcionarios del gobierno del estado y educativos no satisfacen su demanda de no permitir el regreso del niño a las aulas de la institución, y que su condición sea atendida por especialistas, de lo cual acusan al padre de no llevar a cabo terapia alguna.

Trascendió que el grupo inconforme estaría presentado una denuncia de los hechos ante la Sexta Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila con sede en Nueva Rosita.