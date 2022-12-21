Toma protesta el PRI a consejeros de Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- Luego de tomar protesta a la Comisión de Procesos Internos, Comisión Política permanente y Consejeros Políticos Municipales la alcaldesa Diana Haro Martínez como primer priista del municipio entregó su primer informe de resultados al Consejo Político del PRI encabezado por Víctor Hugo Rivera y Clarissa Rodríguez.

En el evento Rivera Castellanos manifestó su agradecimiento a la alcaldesa y primer priista porque está entregada cien por ciento a su trabajo con mucha capacidad, lealtad y compromiso hacia la militancia, así como a los regidores priistas que trabajan mano con mano con la alcaldesa para sacar adelante los asuntos importantes del municipio, dijo es importante para el PRI que las organizaciones y sectores están en movimiento, ya hicieron su trabajo, se están renovando comités y planillas y para poder llevar al partido a la ruta 2023, hoy el compromiso que tenemos en Sabinas es ganar la gubernatura del estado y ganar los diputados locales, gracias a los líderes de sector y coordinadores de zona.

Agradeció a presidentas de seccional quienes son las líderes que están de cara por la ciudadanía peleándose y velando por nosotros y a veces se nos olvida el trabajo que hacen las presidentas.

Recalcó, gracias a ustedes tenemos una alcaldesa Diana Haro Martínez, un diputado Jesús María Montemayor y un gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís que ocupa el primer lugar en México, según las encuestas.

En este evento la alcaldesa entregó el Primer Informe de Resultados al presidente del PRI municipal Víctor Hugo Rivera Castellanos.

Por su parte, la alcaldesa luego de dar las gracias por su presencia a todos los personajes claves del priismo en sabinas, manifestó “Es un orgullo permanecer en el mejor PRI de México, dijo que el primer informe de gobierno se presenta en cumplimiento a los artículos 49 y 84 de la fracción IV de la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza, donde da a conocer la situación que guarda la administración pública de Sabinas.

Expresó "Compañeras y compañeros; es para mí satisfactorio, entregarles este compendio donde se encuentran las acciones, obras y actividades realizadas en el transcurso de este primer año de trabajo en el que atendimos las prioridades en cada uno de los rubros a petición de los ciudadanos. Estar cerca de la gente ha sido clave. Los ejes bajo los cuales trabajamos son cuatro: Sabinas integral e inclusivo. Enfocado al desarrollo humano donde se encuentra el DIF y Desarrollo Social e Inclusión. Sabinas de acción perseverante. Donde están incluidos Fomento Económico y Desarrollo Rural. Sabinas digno y hospitalario. Con la atención en obras públicas, servicios primarios, imagen urbana, ecología, catastro, seguridad pública y SIMAS, así como Sabinas moderno e innovador", señaló.

Mencionó que la participación de la gente es clave para contribuir en el quehacer municipal. "Los escuchamos a través de Atención Ciudadana; mantenemos un sano manejo de los recursos a través de la tesorería municipal. Con la Secretaría del Ayuntamiento damos seguimiento a cada una de las acciones del cuerpo edilicio, también con el despacho de presidencia y la dirección técnica y de planeación, sin faltar contraloría. Ningún reto nos ha hecho retroceder; ha sido un año donde enfrentamos la problemática generada por el desabasto de agua potable, la reubicación del basurero municipal, los reajustes presupuestales y la tragedia del pozo El Pinabete; a todos ellos hicimos frente, de cara a los ciudadanos, cómo debe ser".