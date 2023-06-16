Trabaja Chuma en conflicto del agua

Sabinas, Coah.- A raíz de la ola de calor que se enfrenta en gran parte del país, el diputado local por el tercer distrito Jesús María Montemayor Garza, señaló que ya tienen el acercamiento y coordinación con las instancias correspondientes para que las familias de la región carbonífera tengan agua en sus viviendas.

El diputado local destacó que se ha incrementado la demanda del vital líquido y como consecuencia se tiene un problema en las líneas de conducción y son las partes altas las que más sufren porque no les llega el agua.

Explicó que como diputados les compete este tema por el lado legislativo, es como se puede ayudar, además de participar coordinadamente con los organismos municipales y regionales de simas, además de los municipios.

“Hoy estuve en contacto con la alcaldesa de Sabinas para colaborar y ayudar en la problemática, porque nadie que esté inmerso en la función publica puede decir que no le compete, es un problema de la región”.

“Hoy familias enteras tienen uno o dos días sin agua o con muy poca presión, que es el tema que debemos tocar”, señaló.

En cuanto a su campaña y la del gobernador electo, fue un compromiso, trabajar desde las trincheras de cada uno para dar un empuje y solución a esta problemática.

Pidió paciencia a los ciudadanos y también cuidar el líquido y racionarla, porque hay lugares que tienen una mejor posición y reciben el agua, pero hay otras que no tienen en todo el día el líquido.