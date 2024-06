Trabaja PRONNIF Contra Violencia Infantil.

SABINAS, COAH.- Cualquier persona que conozca situaciones de amenaza o afectación a los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes podrá hacer de conocimiento de la PRONNIF, así lo informa El subprocurador de región carbonífera, Dariel Salgado Flores.

Menciona que tienen un gran apoyo por parte de los hospitales generales de aquí de la región, en donde ellos y el sector de trabajo social informa sobre todos los niños, que llegan con alguna sospecha del maltrato incluso a veces por accidente, pero ya ellos catalogan sin fue intencional o no.

"Aquí hacemos hincapié de que hay que avisar también inmediatamente lo que es al ministerio público, entonces vamos de la mano; llega un niño y si se sospecha que fue violentado, nos has avisado tanto a la autoridad competente como a nosotros, y ya nos toca a nosotros mismos continuar, darle seguimiento y verificar en el ámbito familiar, qué fue lo que pasó, porque sucedió, y verificar si no hubo una especie de violencia, o se continúe con la violencia en determinado caso".

Señalo que hay que tener más empeño en las escuelas, en el sector educativo, Ellos están obligados a avisar cualquier situación de riesgo, o cualquier cambio que tengan los alumnos. "Muchas veces he escuchado que platicando los maestros, mencionan que no quieren meterse en problemas, créanme que no, al contrario; el hecho de no denunciar, de no dar aviso a una autoridad de que un niño pueda estar sufriendo violencia, ahí sí, no por avisarse se ven inmiscuidos con tipo de problemas, sino al contrario están apoyando, están realizando lo que realmente deberían de hacer; qué es velar por el bienestar de los niños".

Dijo que en estos casos ya las autoridades se encargarán de investigar hacer los trámites correspondientes de cualquier otra acción; ellos nada más la función sería dar aviso a una autoridad, si bien es cierto pueden dar aviso a una autoridad que no corresponda, pero ya nosotros, entre las mismas autoridades detectamos y damos vista a quien debería correctamente.

Resumió que: "El fin principal es que avisan, y ven si un niño llega con golpes, o ven que han cambiado su conducta, pues lo ven todos los días; entonces ellos detectan de manera inmediata la situación que puede estar sufriendo estos niños, es por eso que también son de mucha utilidad las pláticas que tenemos en las escuelas, ya que a veces algunos niños nos platican alguna situación, se nos acercan o bien puede ser que un amiguito un vecino que ellos han visto los mismos alumnos, que a lo mejor están siendo violentados. Y es de gran ayuda para recabar este tipo de reportes que pueden realizarlo sobre todo, pues ya solventar estas situaciones y ayudar en este caso a los niños violentados".