TRASLADAN ALBERGUE A 5 PERSONAS

SABINAS COAH.- Durante el operativo permanente para proteger a personas de los efectos del frente frío número 24, durante la madrugada del martes 21 de enero, cinco personas fueron trasladadas al albergue por personal del mando único policial.

De acuerdo con el informe de la dependencia, por disposición del alcalde José Feliciano Díaz iribarren se realiza este operativo en conjunto con personal de protección civil y bomberos de la ciudad, quiénes recorren los diferentes sectores de la ciudad para detectar personas que por diferentes motivos se encuentran en la calle y sin techo.

En este sentido durante la gélida madrugada de ayer martes 21 de enero, se realizó el traslado de cinco personas al albergue ubicado en el salón de bellas artes, que fue habilitado como Refugio temporal.

La última persona trasladada a este lugar, fue identificada como Lorenzo, quién dijo no tener domicilio fijo en la ciudad, el cual pasó la gélida noche en la esquina de las calles Ocampo y Morelos en la zona centro.

Ante el pronóstico extendido de bajas temperaturas durante la presente semana, las autoridades recomendaron a la población civil evitar salir a la calle de no ser estrictamente necesario, extremar los cuidados a niños y personas adultas mayores, procurar bebidas calientes, y sobre todo verificar el buen estado de los aparatos de calefacción eléctricos y de gas, procurando que estos últimos no se queden encendidos durante la noche. En el caso de calentadores de leña, verificar qué el humo o monóxido de carbono circule hacia la chimenea y no al interior del domicilio para evitar intoxicaciones.