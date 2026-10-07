Ulises Cárdenas destaca acciones educativas en San Juan de Sabinas: más de 8 mil beneficiados

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Mantener una atención cercana a las escuelas y fortalecer la coordinación con el Gobierno de Coahuila para atender las necesidades de las comunidades educativas es parte de la agenda de trabajo que encabeza Ulises Cárdenas Herrera, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de San Juan de Sabinas.

Durante su visita a la Escuela 'General Ignacio Zaragoza' en la Villa de San Juan de Sabinas, Cárdenas Herrera destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a la educación y señaló que en las últimas semanas se han desarrollado diversas acciones en beneficio de estudiantes y planteles del municipio.

El funcionario recordó que recientemente se entregaron paquetes de útiles escolares en más de 50 escuelas, beneficiando a más de 8 mil estudiantes de San Juan de Sabinas, además de las acciones de equipamiento que se han realizado en instituciones educativas de distintos niveles.

Cárdenas Herrera destacó que estos esfuerzos forman parte de una dinámica de trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila y reconoció el impulso que el gobernador Manolo Jiménez ha dado a los programas educativos y a las acciones que permiten llevar apoyos directamente a las escuelas.

"Desde aquí de San Juan de Sabinas estamos echando muchas ganas con él", expresó al referirse al trabajo que se desarrolla de manera conjunta con el Gobierno del Estado.

Durante el encuentro, la directora de la Escuela 'General Ignacio Zaragoza', Sharely Durán Zapata, agradeció el apoyo recibido y reconoció la respuesta a las gestiones realizadas por la comunidad escolar. Señaló que el nuevo mobiliario permitirá contar con espacios más funcionales para el desarrollo de las actividades educativas.

Asimismo, destacó las acciones de Impulso Educativo, Mejora Coahuila y Maestros pa´ Delante, al considerar que estos programas permiten acercar a las autoridades con las comunidades escolares y atender necesidades que se presentan directamente en los planteles.

A nombre de los estudiantes, Alexa Nahomi Ríos Limón agradeció el apoyo y destacó la importancia de contar con mejores condiciones para estudiar, al tiempo que expresó el compromiso de sus compañeros de cuidar el mobiliario recibido.

La jornada contó con la presencia de autoridades educativas, así como de la síndica, regidoras y regidores, y directores de la Administración Municipal, quienes acompañaron a Ulises Cárdenas y refrendaron su respaldo a las acciones que se vienen desarrollando desde el Gobierno Municipal.

Con la educación como una de sus prioridades, Ulises Cárdenas mantiene una agenda de cercanía con las comunidades escolares, sumando esfuerzos con autoridades estatales, docentes, madres y padres de familia para que los programas y acciones lleguen a quienes más los necesitan.