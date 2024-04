Último Adiós a los Mineros el Pinabete

SABINAS, COAH.- La mañana de este jueves se dio a conocer a través de redes sociales las esquelas de Funerales García, en donde se mencionó la hora y lugar, en donde serían los servicios de velación y posteriormente el cortejo fúnebre en los distintos panteones de la localidad, de los cuatro mineros del pozo el Pinabete que fallecieron en el año 2022, en un lamentable accidente.

Sabinas se vistió de luto; finalmente se les pudo dar cristiana sepultura, a cuatro valientes hombres, quienes se arriesgaban día a día, en las profundidades de la tierra, para poder obtener el tan preciado oro negro.

Jaime Montelongo Pérez; José Rogelio Moreno Morales; Hugo Tijerina Amaya y Jorge Martínez Valdez, quienes desde las entrañas de la tierra trabajaron sacando el negro mineral, día y noche cavando túneles, perecieron en ese lugar, en donde la oscuridad perpetua, y desde esas mismas tinieblas, fueron localizados y regresados a la luz.

Madres, padres, hijos, esposas, hermanos, amigos y demás familiares, dieron el ultimo adiós a sus seres queridos, otros un hasta pronto, entre lágrimas, abrazos de consuelo, así se vivió este sepelio y sepultura, de esos cuatro trabajadores del Carbón.

Aún en su dolor, los deudos claman justicia y piden se castigue a los responsables del colapso de este pozo el "Pinabete", que no quede impune este delito, para que sus fieles puedan descansar en paz. Por lo pronto continuaran con su duelo en su corazón.

Otros claman no salir en entrevistas, ya que su dolor es muy grande aun, y no pueden superarlo, piden comprendan su dolor, dicen no estar listos para dar una declaración que pueda ser comprometedora, prometiendo en un futuro hablar de todos los sucesos que acontecían en ese macabro pozo del pinabete, y como eran las vivencias de sus familiares en vida.

Las viudas que aún no recuperan a sus esposos, ruegan a Dios por que sus oraciones sean escuchadas y también tengan la fortuna de poder darles sepultura a sus amados, para poder llevarles una flor, o derramar una lagrima en su tumba

Este medio de comunicación externa nuestro más sentido pésame, a sus familiares y amigos.

Descansen en Paz