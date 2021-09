Urge apoyar a migrantes

SABINAS, COAH.- Gregorio Garza Ballí, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio se pronuncia a favor de apoyar a los haitianos a su paso por el Municipio de Sabinas.

Mencionó a su vez que en la CANACO no han recibido de manera oficial algún escrito mediante el cual las autoridades locales prohíban brindar alguna actividad comercial a personas provenientes de Haití.

"Hemos visto a muchos haitianos aquí en la Región Carbonífera" y también hay muchas reacciones por parte de la sociedad lo cual ha dividido hasta opiniones ante las necesidades de estas familias y sí hay que apoyarlos o no".

En lo personal dijo, "como presidente de la Cámara puedo mencionar que cualquier persona que se sienta bien en apoyarlos, lo deben hacer toda vez que Sabinas como sociedad siempre se ha caracterizado por ser hospitalaria.

En cuanto a existir la prohibición de cobrarles por algún servicio, venderles algún alimento, hospedarlos en algún hotel; en la CANACO no hemos recibido de manera oficial algún impedimento para nosotros desarrollarlo en nuestra actividad comercial, expresó.

Dijo que en Sabinas se ha vivido una fuerte crisis por la cuestión del carbón, de tal manera que si ahora vienen gringos, europeos, chinos, japoneses etc. y adquieren algún artículo del comercio local, son bienvenidos.

"No es que desconozcamos la ley, sin embargo, reiteró, no hemos tenido de manera oficial, algún escrito que nos prohíba llevar a cabo nuestra actividad comercial.

Por otro lado, consideramos que nosotros tampoco somos autoridad federal o en este caso migratoria, para pedir algún papel o identificación o permiso de estadía en el país a fin de poder brindar algún servicio a estas personas, aunado a que tampoco contamos en México siquiera con personal capacitado para solicitar una visa o documentos oficiales a los extranjeros, destacó el entrevistado.

Añadió que seguirán con la actividad comercial, hasta que no tengan los pasos a seguir de una autoridad competente mediante documento oficial, dejando en claro que cualquier comerciante es libre de hacer lo que mejor le convenga para su negocio, si no quieren vender lo pueden hacer, pues nadie está obligado a realizar lo que no quiere.

"Son conceptos básicos universales, dijo, si quieren ayudar ayuden, si una persona compra pues vendan", indicó tras señalar, en lo personal y por parte del Club de Leones, hemos apoyado también a los haitianos e inclusive a través de varias asociaciones a las cuales pertenezco pues creemos firmemente que es mejor ayudarlos para que continúen su camino, a no ayudarlos y se queden en este Municipio pues si mil o 2 mil personas se quedaran aquí tendrán que vivir esta crisis muy grande que enfrentamos los sabinenses desde hace ya más de 2 o 3 años en la cual hacen falta más empleos.

"Tenemos poco circulante de dinero, y si ellos pretenden quedarse aquí para tener una mejor vida, no dudo que lo puedan hacer de acuerdo a sus capacidades pero va a estar difícil", expresó a LA VOZ el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Sabinas.