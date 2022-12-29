Vagos incendian casa abandonada en Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- Una vivienda que se encuentra sola en la calle Zaragoza número 1285 de la colonia del Valle, fue incendiada por unos vagos que se juntan por ese lugar a drogarse a decir de los vecinos, por lo que pidieron más vigilancia a la policía, el fuego fue sofocado por los bomberos quienes acudieron con una camioneta de apoyo que utilizan con un depósito de agua.

También lee: Anuncia AMLO ampliación de plazo para regularizar autos “chocolate”

A este lugar acudieron también elementos de Seguridad Publica pues los vecinos temían que el fuego se propagara a otras viviendas, la vivienda mencionada se encuentra entre la calle Miguel Cárdenas y Luis Gutiérrez en la fachada tiene el nombre de la empresa Constructora Ferber SA de CV, pero al parecer ya no está en funciones.

Los vecinos fueron quienes reportaron este incendio a las autoridades pues empezaron a ver que salía mucho humo de esta vivienda, la camioneta con la que se auxilian los bomberos tuvo que hacer varios viajes para poder sofocar el incendio.

Cabe aclarar que los bomberos no cuentan con un camión especial como el que utilizaban para sofocar el fuego ya que se encuentra descompuesto y en los últimos días se han presentado algunos incendios en pastizales y viviendas, solo acuden con una camioneta y un depósito de agua de 275 galones.

En el caso de este incendio solo hubo pérdidas materiales, algunos muebles y archivos, también basura.