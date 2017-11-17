Van a esterilizar perros y gatos

SABINAS, COAH.- Será el próximo 10 de diciembre cuando se lleve a cabo una campaña de esterilización felina y canina, esto en una segunda etapa debido a la gran demanda que se tiene.

Mario Flores Negrete del área de Ecología en Sabinas dio a conocer que tuvieron una demanda muy importante hace algunas semanas en la primera campaña de esterilización que se realizó donde se lograron atender alrededor de 130 mascotas por lo que platicándolo con las autoridades se determinó una segunda.

Señaló que entablando comunicación con la Asociación de Abogados de los animales aceptaron darles una nueva fecha que sería para el 10 de diciembre en el salón de Bellas Artes a partir de las 08:00 a las 20:00 horas para esterilizar a las mascotas que se registren.

Dijo que para inscribir a sus animales lo pueden hacer llamando a las oficinas de ventanilla única de presidencia municipal al número 6 18 39 00 donde se les explicarán los requisitos y los cuidados que deben de llevar los animalitos antes de ser intervenidos.

Informó que estas dos últimas campañas se realizaron en coordinación con la Asociación de Abogados de los animales no con la Secretaría de Salud por lo que en esta ocasión tiene un costo de recuperación de 200 pesos.