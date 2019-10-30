Van contra Lenin

Sabinas, Coah.- La situación jurídica del ex alcalde de Sabinas, Lenin Flores Lucio, podría cambiar en breve, fuentes extrajudiciales revelaron que la próxima semana será citado a declarar como parte de los procesos legales que se le siguen por peculado, cohecho y ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones públicas, de acuerdo a los Artículos 195, 208 y 213 del Código Penal en el Estado.

También, adelantaron que derivado de algunas pruebas adicionales, Flores Lucio podría ser sometido de nueva cuenta a portar brazalete electrónico como medida cautelar o incluso ir a prisión.

Al ex alcalde la medida cautelar de dispositivo electrónico le fue cambiada por la exhibición de una garantía de un inmueble, por un monto aproximado de 6 millones de pesos.

Flores Lucio enfrenta las siguientes causas penales: la 506/2018, de la que está pendiente celebración de audiencia inicial; las 137/2018 y 431/2018, que se encuentran en etapa intermedia que tienen pendiente la celebración de las audiencias respectivas.

Fue acusado entre otros delitos, por irregularidades en la adquisición de equipo y materiales del programa FORTASEG, en operaciones de arrendamiento de maquinaria pesada; de compra de parque vehicular; en la adquisición de material eléctrico, y accesorios para alumbrado público; en la adquisición de material de construcción y mini splits, así como en la contratación por servicios de obra civil.

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Igualmente, se le señala por pago ilegal de compensaciones, gratificaciones y estímulos al personal del municipio, así como gratificaciones especiales a gremios con motivo de festejos y pagos indebidos de recursos de la Feria de Sabinas.

Además, por la utilización de cuentas puente para realizar los ingresos de las ganancias de la feria y registrar erogaciones, sin exhibir fichas de depósito, aplicación o destino de cuentas bancarias correspondiente al ejercicio 2014, con diversas irregularidades y retención salarial por concepto de descuento a aportación de partidos políticos.

La suma de las irregularidades y quebranto económico a las arcas municipales de Sabinas en los ejercicios 2014-2015 sumas más de 40 millones de pesos.