Vendedor abusa de estudiante

SABINAS, COAH.- Un vendedor ambulante fue detenido por abuso sexual en agravio de una menor estudiante de la escuela Secundaria Venustiano Carranza, quien acusó a su verdugo tras asegurar que la “manoseó”.

Estos hechos se registraron la tarde del pasado miércoles en el exterior de la institución educativa donde se encontraba el individuo “Libidinoso” después de cometer el aberrante hecho.

Esta es la persona detenida por abuso sexual.

Tras lo ocurrido, la madre de la estudiante solicitó el apoyo de Seguridad Pública para ubicar al individuo y trasladarlo a la cárcel por el delito que cometió.

Cabe señalar que el sujeto tiene antecedentes de agredir de esta forma a las menores de edad, pues en diversas ocasiones ha sido acusado de lo mismo.

Al realizar el monitoreo correspondiente, los elementos lograron ubicar al depravado individuo el cual se identificó con el nombre de Pablo N de 65 años de edad.

Esta persona se hizo el desentendido al momento de ser abordado por los efectivos policiacos negando los señalamientos hechos por la menor de edad.

El individuo se dedica a vender pulseras por las calles, pero acude a los planteles educativos de forma diaria para ubicar a las víctimas, mencionaron algunos testigos de los hechos ocurridos.

El detenido fue turnado a la Agencia Investigadora del Ministerio Público la tarde-noche del miércoles.

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